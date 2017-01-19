Liberty может избавиться от Экклстоуна после выкупа Формулы-1

Промоутер Формулы-1может лишиться своего поста. Американская компания Liberty, которая вскоре выкупит чемпионат, намерена провести реорганизацию системы управления в Ф-1, сообщает F1i.Накануне ФИА одобрила выкуп серии, сняв последнее препятствие на пути Liberty к приобретению Ф-1. Компания уже владеет 18,7% акций материнской компании Ф-1 Delta Topco и ранее назначала председателем серии Чейза Кэри.Ожидается, что в ближайшие дни Кэри назначит руководителя, который будет отвечать за маркетинг и работу со спонсорами. Скорее всего, им станет экс-руководитель телеканала ESPN Шон Брэтчс. Ранее такой должности в Ф-1 не было, и все дела вёл сам Экклстоун.