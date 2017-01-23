Феттель: когда сражался с Бушем в финале, едва не заглох на старте гонки

прокомментировал свою победу в Кубке наций Гонки чемпионов — 2017. Из-за аварии, в которую угодил Верляйн, Себастьян в одиночку представлял немецкую команду.В ходе соревнований Феттель последовательно опередил Дженсона Баттона, Дэвида Култхарда, Тома Кристенсена, Петтера Сольберга, Хуана Пабло Монтойю и Габби Чавеса, а в финале разобрался с Куртом Бушем.«Сегодня день был лучше, чем вчера. Немного обидно, что Паскаль выбыл, но я показал лучшее, на что способен.У меня получился чистый день, не было никаких ошибок. В последнем туре, сражаясь с Кайлом, я немного понервничал, потому что едва не заглох на старте. Обороты двигателя упали, и автомобиль почти остановился, но я вернулся в борьбу, так что очень счастлив.Просто весело участвовать в этом событии. Я был достаточно умён, чтобы запомнить всё, чему учил меня Михаэль (Шумахер), и сегодня это окупилось», — приводит слова Феттеля Sky Sports.