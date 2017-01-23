Власти Берлина запретили проводить гонку Формулы-Е в центре города

Власти Берлина не дали разрешения на проведение этапа Формулы-E в 2017 году в центре города. Сенатор по охране окружающей среды, защите климата и транспорту Регина Гюнтер аргументировала отказ от проведения гонки соображениями безопасности, сообщает Der Tagesspiegel.Теперь организаторам чемпионата Формула-Е придётся искать новое место для проведения немецкого этапа. Следует отметить, что в прошлом году власти Берлина также выступали против проведения гонки Формулы-Е в центре города, однако тогда она всё же состоялась.