Новое шасси «Макларена» прошло краш-тесты ФИА

Новое шасси «Макларена», которое пилоты Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн будут использовать в сезоне-2017, прошло краш-тесты ФИА. Об этом в своём официальном «твиттере» сообщил гоночный директор британской команды Эрик Булье. Новый болид, который будет носить индекс MP4-32, «Макларен» презентует 24 февраля.
«После того как было проделано так много тяжёлой работы я хочу сказать спасибо тем, кто помог нам пройти краш-тесты ФИА. Теперь дело за ливреей», — написал Булье.
Отметим, что, помимо «Макларена», краш-тесты ФИА уже прошли шасси «Форс Индия», «Торо Россо» и «Хааса».