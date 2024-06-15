В Jaguar построили последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

Компания Jaguar, которая с 2025 года будет производить исключительно электрические автомобили, представила свою последнюю машину с двигателем внутреннего сгорания.

Это заключительный экземпляр Jaguar F-Type, выполненный в том же стиле, что и последний в истории E-Type, выпущенный ровно 50 лет назад — в 1974 году.

Последний экземпляр Jaguar F-Type Фото: Jaguar

Отмечается, что расцветка кузова, а также дизайн интерьера повторяют облик того Jaguar E-Type. Под капотом у автомобиля 5-литровый двигатель V8, он собран на заводе в Касл-Бромвич и будет храниться в коллекции наследия Jaguar.

Jaguar F-Type был представлен в 2013 году и уже тогда был назван «духовным наследником» E-Type. В своей самой мощной версии F-Type обладал мощностью в 423 кВт (575 л. с.), разгонялся до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,8 секунды и был способен развивать 299 км/ч. В общей сложности этот автомобиль выпущен тиражом в 87 731 экземпляр.