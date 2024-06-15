Ферстаппен ответил, кто из пилотов может стать чемпионом Ф-1. Он готов поставить ужин

Пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен сказал, кто, по его мнению, может стать чемпионом Формулы-1. Об этом Макс сказал во время интервью порталу DAZN.

Журналист: Если бы вам пришлось поспорить на ужин, что этот пилот станет чемпионом Формулы-1, то вы бы выбрали..?

Ферстаппен. Хм, если выбирать одного, то это будет Шарль. Но я бы ещё упомянул Ландо.

Напомним, на Гран-при Канады нидерландский пилот победил, Ландо Норрис показал второй результат, а Шарль Леклер сошёл с гонки. Для Ферстаппена эта победа стала 60-й в карьере. В личном зачёте пилотов Формулы-1 Макс занимает первую позицию, имея на своём счету 194 очка.

Ранее Кристиан Хорнер отреагировал на критику команды со стороны Макса Ферстаппена.