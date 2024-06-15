Педро де ла Роса рассказал, что его впечатляет в Фернандо Алонсо

Бывший пилот Формулы-1, а ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса рассказал, чем его удивляет гонщик Фернандо Алонсо.

«Парень заботился о себе всю свою жизнь. Его жизнь — это автогонки. Он спал, ел, жил ради автогонок, и это имеет значение. Вы не доживёте до 40 в Формуле-1, если не не будете заботиться о себе, а Фернандо делал это. Тот факт, что ему почти 43, а когда закончится его контракт, то ему будет 45 — и он всё ещё говорит о возможном будущем продлении — я думаю, что это всё говорит само за себя.

Нам повезло, что Фернандо находится в том возрасте, когда он ищет выгоду не только для себя, но и для команды. Это меня действительно в нём впечатляет», — приводит слова де ла Росы Racingnews365.

В настоящий момент Алонсо занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 41 очко. Лидирует в чемпионате гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.