«Мерседес» объявил состав пилотов на сезон-2017 в DTM

«Мерседес» исключил Даниэля Хункаделью, Кристиана Фиториса, Максимильяна Гётца и Феликса Розенквиста из состава пилотов на сезон-2017 в DTM. Все три производителя, выступающие в немецкой кузовной серии, сократят количество своих машин в пелотоне с восьми до шести.
В предстоящем сезоне за «Мерседес» будут гоняться Эдоардо Мортара, Гэри Паффет, Пол ди Реста, Роберт Уикенс, Лукас Ауэр, а также вернувшийся в команду Маро Энгель. Отметим, что Мортара перешёл «Мерседес» из «Ауди» по окончании сезона-2016.
«Мы прощаемся с четырьмя пилотами — Даниэлем Хункадельей, Кристианом Фиторисом, Максимильяном Гётцем и Феликсом Розенквистом, успешно выступавшими за команду в последние годы. Мы хотели бы поблагодарить их за их работу и преданность делу. Не всегда у них всё получалось легко, но они решительно старались выполнить поставленную задачу.
Я убеждён, что в будущем они сохранят это качество. И я желаю им всего наилучшего в их будущих начинаниях», — заявил босс «Мерседеса»Ульрих Фриц, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе команды.