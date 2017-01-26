Нельсон Пике: Экклстоун показал мне пример прозрачного подхода

Трёхкратный чемпион Формулы-1рассказал, чему научился у бывшего руководителя «Королевских гонок»«Берни показал мне пример прозрачного подхода. Когда у меня был с ним контракт, я знал, что если не проведу хорошо две гонки, то потеряю место в команде. И сейчас я понимаю, что он был прав.Формула-1 стала тем, чем стала, благодаря Берни. Любая компания и любая страна движется вперёд, если у неё есть сильный управленец, который знает, что делать», — цитирует Пике Motorsport.