Прост призывает «Феррари» к спокойствию

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1призвал «Феррари» быть более спокойной. В начале прошлого года команда из Маранелло делала смелые прогнозы относительно победы в чемпионате, но завершила сезон без единой победы в Гран-при. Экс-глава Ф-1 Берни Экклстоун заявил, что главной проблемой «Феррари» является то, что она стала слишком итальянской.«То, что сказал Берни, — слишком жёстко. Я выступал за «Феррари» на протяжении двух лет. Один год был прекрасным, другой — ужасным. Я могу сказать, что победа в такой конкурентоспособной среде, как Ф-1, требует более линейного поведения, с меньшим количеством перепадов настроения».