Мик попал в аварию на тестах перед Ралли Швеции

Пилот «Ситроена»попал в аварию на тестах перед Ралли Швеции. По ходу воскресных тестов он съехал в кювет.«Это была моя ошибка. Я затормозил перед поворотом, меня затянуло в кювет, и машина покатилась — вот и всё. Это была довольно медленная авария. За исключением этого день прошёл хорошо и мы добились существенного прогресса. Я доволен нашей подготовкой к этапу. Тесты проводятся как раз для случаев, подобных сегодняшним», — заявил Мик в интервью Autosport.Этап в Швеции пройдёт с 10 по 12 февраля.