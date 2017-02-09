Нёвиль: перед Ралли Швеции я чувствую уверенность

Гонщик «Хёнде»с воодушевлением ожидает Ралли Швеции после неудачи в Монте-Карло, где он финишировал 15-м после того, как долгое время лидировал в гонке.«Снег, шины, высокая скорость — всё это будет большим вызовом. Но я чувствую уверенность, поскольку гонялся здесь много раз. В предыдущие годы у нас были здесь хорошие результаты. Мы с нетерпением ждём возможности добиться ещё большего успеха, особенно после разочарования на Ралли Монте-Карло, которое было таким многообещающим.Ралли Швеции — это уникальный этап, так как это единственная гонка в календаре, на которой мы используем шипованную резину на снегу. Кроме того, это одно из самых скоростных ралли сезона», — приводит слова Нёвиля Crash.