Немецкий этап Формулы-Е состоится на берлинском аэродроме «Темпельхоф»

Немецкий этап Формулы-Е сезона-2016/17 состоится на территории заброшенного аэродрома «Темпельхоф», сообщает официальный сайт серии. Планировалось, что этап пройдёт по улицам города, но организаторы решили вернуться в аэродром.«Электромобили являются ключом к экологическому транспорту в городах XXI века, в том числе в Берлине. Я рад, что Формула-Е сохранила свой этап в нашем городе», — прокомментировал новость мэр Берлина Михаэль Мюллер.Напомним, гонка Формулы-Е на «Темпельхофе» впервые состоялась в 2015 году.