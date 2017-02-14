Булье: возвращение активной подвески в Ф-1 как минимум прекратит все споры

Гоночный директор «Макларена»отметил, что в Формулу-1 необходимо вернуть активную подвеску.«Подвеска — это смешная тема. Возможно, однажды нам стоит остановиться и скопировать её у дорожного автомобиля, что будет означать возвращение активной подвески. Как минимум это прекратит все споры. Сегодня все темы для разговора — это интерпретация новых правил. Можно обратить особое внимание на то, что, по вашему мнению, можно интерпретировать по-иному. Именно поэтому «Феррари» пытается продвинуть свою интерпретацию правил. Мы же стоим в середине всего этого, и многие команды уже спрашивали нашу точку зрения. Точка зрения «Феррари» не устраивает некоторые другие команды», — приводит слова Булье Motorsport.