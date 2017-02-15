Абитебуль: у «Рено» есть потенциал, чтобы соответствовать уровню «Мерседеса»

Исполнительный директор «Рено»заявил, что изменения, которые претерпел двигатель французского производителя, позволяют рассчитывать на то, что возможно догнать по мощности мотор «Мерседеса».«У нас совершенно новая архитектура двигателя, который мы внедряем в этом году. И новым вызовом будет сделать его надёжным. Мы уже знаем наверняка, что новая архитектура мотора будет обладать потенциалом, соответствующим по уровню «Мерседесу». Нет абсолютно никаких сомнений на этот счёт. И, возможно, этот потенциал позволит в будущем обогнать их.Но сначала нужно сделать мотор надёжным. Это главная задача. И мы хотим этого добиться. Кроме того, надёжность будет иметь важное значение и для развития шасси», — цитирует Абитебуля Motorsport.