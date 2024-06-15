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Хельмут Марко: действительно ли Лэнс Стролл хочет стать профессиональным гонщиком?

Хельмут Марко: действительно ли Лэнс Стролл хочет стать профессиональным гонщиком?
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался в адрес пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

«Я помню, как Лэнс провёл отличную гонку на Гран-при Азербайджана в 2017 году, тогда он финишировал на подиуме. В Турции в 2020 году ему удалось завоевать поул-позицию, это тоже было хорошо. С тех пор его выступления были неоднозначными. У него было несколько отличных гонок и несколько посредственных. Интересно, действительно ли Лэнс хочет стать профессиональным гонщиком и прилагает ли он все усилия, чтобы добиться успеха?» — приводит слова Марко портал PlanetF1.

Напомним, на Гран-при Канады 25-летний канадский пилот показал седьмой результат.

Ранее Лэнс Стролл объяснил, почему он не перейдёт из «Астон Мартин» в другую команду.

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