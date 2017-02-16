Эллисон: получить пост технического директора «Мерседеса» — большая привилегия

прокомментировал своё назначение на пост технического директора «Мерседеса», на котором он сменит Падди Лоу, покинувшего команду в прошлом месяце.«Я очень взволнован возвращением к работе после того, как некоторое время провёл вне этого спорта. Получить такой кредит доверия в команде, столь хорошо выступавшей на протяжении последних трёх лет, — это большая привилегия. Я с нетерпением жду возможности приступить к своим обязанностям, чтобы помочь «Мерседесу» становиться сильнее в ближайшие годы», — приводит слова Эллисона пресс-служба немецкой команды.