Стролл: моим героем был Михаэль Шумахер

Новобранец «Уильямса»признался, что его кумиром был семикратный чемпион мира в Формуле-1 Михаэль Шумахер. Пять своих чемпионских титулов немец завоевал в «Феррари» в период с 2000 по 2005 год, когда Стролл был ещё ребёнком.«Когда я рос, моим героем был Михаэль Шумахер. Жак Вильнёв выиграл чемпионат за год до моего рождения. Так что это было немного до моего времени. Но я чуть-чуть знаком с историей, и, конечно же, я смотрел некоторые гонки прошлого с Найджелом Мэнселлом, Вильнёвым, Простом — со всеми этими парнями», — приводит слова Стролла F1Today.