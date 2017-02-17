Маркьонне: после сезона-2016 чувствовал себя глупо

Президент «Феррари»признался, что выглядел глупо после того, как его команде не удалось одержать ни одной обеды в Гран-при в 2016 году. Перед началом сезона босс «Скудерии» выразил уверенность в том, что «Феррари» будет бороться за чемпионство с «Мерседесом».«Если мой сотрудник (перед началом сезона) говорит мне, что наш болид на четыре секунды быстрее, чем самый последний, то у меня нет иного выбора, кроме как поверить ему. Интеллектуальная честность имеет важное значение. Но я должен признать, что выглядел глупо», — приводит слова Маркьонне финская газета Iltalehti.