Маркес: двигатель на мотоцикле «Хонда» становится лучше

Гонщик «Хонды»рассказал, что команде удалось добиться прогресса по работе мотора во время тестов на «Филлип Айленде».«Каждый день я говорю, что нам чего-то не хватает. Чего-то в плане электроники и двигателя. Но сегодня, особенно во второй половине дня, нам удалось добиться серьёзного улучшения. С каждым выездом на трассу время на круге становилось лучше. Похоже, команда начинает понимать, чего я хочу от этого мотора. Конечно, на данный момент это немного не то, но он становится лучше», — приводит слова Маркеса Autosport.