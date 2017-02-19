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175 лет назад
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Алонсо будет использовать шлемы Bell в сезоне-2017
19 февраля 2017, воскресенье. 23:23.
Авто
Двукратный чемпион Формулы-1
Фернандо Алонсо
представил шлем, в котором будет выступать в сезоне-2017. Пилот «Макларена» будет сотрудничать с фирмой Bell.
Пилоты Формулы-1 выбирают дизайн шлема на весь сезон и могут изменить его только на одном этапе в году. Ранее свой шлем на 2017 год
показал
партнёр Алонсо по команде Стоффель Вандорн.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Макларен
Фернандо Алонсо
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19 февраля 2017, воскресенье
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