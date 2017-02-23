«Мерседес» протестирует W08 с «акульим плавником»

Т-образное крыло на капоте «Мерседеса» W08

Директор «Мерседеса» по инжинирингурассказал, что команда ещё протестирует свою версию «акульего плавника» во время зимних тестах Формулы-1. Во время презентации нового болида W08 «плавника» не было, зато Валттери Боттас выехал на трассу с небольшим Т-образным крылом на капоте.«Мы видели много изображений других машин, и теперь до первой гонки у нас будет последовательная программа по эволюции машины. Как вы видели, на версии для презентации автомобиль был без маленького Т-крыла, а затем мы протестировали его. И мы продолжим проверять в Барселоне разные конфигурации день за днём. Также мы протестируем более протяжённый капот вместе с новыми задними антикрыльями, предназначенными для Мельбурна», — приводит слова Косты Autosport.