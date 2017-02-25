Хасегава: мотор «Хонды» более чем на 90 % новый

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»заявил, что его компания построила практически полностью новый мотор на сезон-2017.«У нас была очень напряжённая зима. Систему токенов, которая нас ограничивала, отменили, и мы могли реализовать любую идею. Машина критически изменилась с 2015 года, и мы хотели перестроить мотор, чтобы он подходил ей. Мы построили новый, с куда более низким центром тяжести, и более лёгкий. Конечно, мы не станем ничего обещать, но наша цель — добиться прогресса и догнать лидеров.Мотор на 90 % новый. Мы заново разработали каждую часть, помимо болтов и обычных деталей. Так что, думаю, новых частей даже больше 90 %, но я их не считал», — приводит слова Хасегавы Planet F1.