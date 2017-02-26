«Макларен» заключил партнёрский контракт с New Era

Команда Формулы-1 «Макларен» заключила трёхлетний контракт с производителем одежды и головных уборов New Era.«У New Era сложилась репутация компании, которая производит наиболее комфортные головные уборы. Это отличный бренд, а глобальная сеть представительств компании говорит о стильности и популярности её продукции. Эта компания дополнит список партнёров «Макларена». Думаю, Фернандо и Стоффелю понравится носить командные кепки», — приводит слова исполнительного директора командыпресс-релиз «Макларена».