Вандорн: потенциальные сравнения с Ферстаппеном меня мало заботят

Пилот «Макларена»признал, что находится под меньшим давлением перед стартом сезона-2017, чем его 35-летний напарник«Вы правы в том, что у меня есть время и я могу себе позволить работать на будущее. И это то, что я хочу делать с командой. Но это ничего не меняет в том смысле, что чем раньше я начну выигрывать, тем лучше», — рассказал Вандорн в интервью Het Laatste Nieuws.Что касается возможных его равнений с молодым гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, то Вандорн ответил: «Это наименьшая из моих забот. Для меня более важно выстроить работу с этой командой, чем сравнения с другими пилотами».