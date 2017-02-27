Воробьёв: переговоры о новом контракте ГП России начались ещё при Экклстоуне

Промоутер Гран-при России Сергей Воробьёв прокомментировал продление контракта на проведение российского этапа Формулы-1 на «Сочи Автодроме» до 2025 года.
«Это замечательная новость, и мы очень рады возможности наконец-то поделиться ей с поклонниками Формулы-1, спорта и новых технологий. Переговоры велись много месяцев, они начались с Берни Экклстоуном. Первые переговоры с Формулой-1 прошли на Гран-при России в 2016 году. Затем при персональном участии Чейза Кэри и нового руководства Формулы-1 мы формировали модель проведения Гран-при России, которая позволит нам быть настолько довольными условиями сотрудничества, чтобы продлить контракт на годы вперёд для более серьёзного и долгосрочного стратегического планирования. Рады сообщить, что такие условия найдены.
Первой ласточкой позитивных событий стала новость о том, что группа ВТБ стала титульным спонсором российского этапа Формулы-1. Это тоже часть большой истории о формировании коммерчески интересной и привлекательной модели проведения Формулы-1 в нашей стране. Условия нового контракта нас полностью устраивают. К сожалению, мы не можем их разглашать, но при участии инвесторов, спонсоров и партнёров достигнута главная задача – это внесение необходимых платежей за право проведения этапа вокруг компаний Формулы-1 без участия государственных средств. Так происходит уже с текущего года.
Могу сказать, что результаты нашей совместной работы как при Берни Экклстоуне, так и при Чейзе Кэри положительны, результативны и продуктивны. Мы очень благодарны Берни Экклстоуну за то, что после 30 лет переговоров он смог привезти Формулу-1 в Россию, мы смогли начать её проводить. И благодарны новому руководству и Чейзу Кэри в частности за то, что сейчас мы уверены: Формула-1 будет привлекательна и интересна в нашей стране как минимум до 2025 года», – сказал Сергей Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Русланом Дергаловым.