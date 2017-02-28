Верляйн: у меня давно ничего не болит

Пилот «Заубера»сказал, что не чувствует боли в спине и надеется, что доктора допустят его на вторую часть предсезонных тестов Формулы-1. Немецкий гонщик получил повреждение по ходу Гонки чемпионов.«У меня давно ничего не болит. Следующее решение доктора примут на выходных в Цюрихе. Надеюсь, они скажут, что всё в порядке и я могу вернуться за руль. Здоровье — самое главное, и я полагаюсь на советы докторов.Больно наблюдать со стороны, но я стараюсь собрать как можно больше информации о машине и шинах и узнать команду», — приводит слова Верляйна Blick.