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Хэмилтон: в новой машине получил ушибы и синяки, каких не бывало прежде

28 февраля 2017, вторник. 23:44. Авто
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от нового болида после второго дня тестов в Барселоне, по итогам которого он показал второе время.

«Я нашёл новый болид более требовательным к физическим кондициям, чем прошлогодний. Он намного быстрее в поворотах. Перегрузки, которые чувствуешь своей шеей и телом, значительно выше. У меня есть ушибы и синяки, каких не бывало прежде. Физически я чувствую себя прекрасно, хотя я отработал лишь половину дня. Я достаточно тренировался по ходу зимы, чтобы быть готовым к большему.

Сегодня я не проехал огромного количества кругов, но хорошо прочувствовал машину. Думаю, что мы сделали несколько шагов вперёд в развитии. Мой быстрый круг получился хорошим и аккуратным. Мы ещё по-настоящему не использовали потенциала машины. На данном этапе у нас хороший фундамент», — цитирует Хэмилтона Crash.
Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон тесты Формулы-1
Новости. Авто
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