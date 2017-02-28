Хэмилтон: в новой машине получил ушибы и синяки, каких не бывало прежде

Пилот «Мерседеса»поделился своими впечатлениями от нового болида после второго дня тестов в Барселоне, по итогам которого он показал второе время.«Я нашёл новый болид более требовательным к физическим кондициям, чем прошлогодний. Он намного быстрее в поворотах. Перегрузки, которые чувствуешь своей шеей и телом, значительно выше. У меня есть ушибы и синяки, каких не бывало прежде. Физически я чувствую себя прекрасно, хотя я отработал лишь половину дня. Я достаточно тренировался по ходу зимы, чтобы быть готовым к большему.Сегодня я не проехал огромного количества кругов, но хорошо прочувствовал машину. Думаю, что мы сделали несколько шагов вперёд в развитии. Мой быстрый круг получился хорошим и аккуратным. Мы ещё по-настоящему не использовали потенциала машины. На данном этапе у нас хороший фундамент», — цитирует Хэмилтона Crash.