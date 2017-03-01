Магнуссен впечатлён первыми днями работы на трассе с «Хаасом»

Пилот «Хааса»поделился впечатлениями от первых дней работы на трассе с новой командой.«Это очень хорошо организованная команда. Здесь работают много хороших парней, есть хорошие инженеры и конструкторы. И партнёр по производству шасси «Даллара» делает хорошую работу. Я очень впечатлён их работой. Они повысили свой уровень.Я не был в этой команде в прошлом году, так что не могу судить о том, как они работали тогда. Но в этом году качество шасси и компонентов очень приятное, абсолютно на уровне всего того, с чем я сталкивался по своему прошлому опыту. Так что я очень рад», — цитирует Магнуссена ESPN.Датчанин стал первым пилотом, отработавшим два дня подряд за рулём нового болида на тестах, и признался что это было непросто. «Да, это было тяжело. Особенно высока нагрузка на шею на торможении. Но я прошёл через это. Хорошо знать, над чем ещё нужно поработать».