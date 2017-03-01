Алёшин: обновили ряд настроек и уверены, что они отлично сработают

Российский пилот IndyCarподвёл итоги тестов в Себринге.«Вместе с командой мы провели очень эффективный тестовый день. Несмотря на то что аэродинамика автомобиля в этом году осталась прежней, мы обновили ряд настроек для предстоящей гонки в Сент-Питерсберге и уверены, что они отлично сработают.Также было приятно выехать на трек в новой раскраске автомобиля. Лично мне она очень нравится. Спасибо всем за многочисленные позитивные отклики в социальных сетях», — приводит слова Алёшина пресс-служба SMP Racing.