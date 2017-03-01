«Хонда»: сочувствуем пилотам «Макларена»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды»выразил сочувствие пилотам «Макларена» в связи с поломками японских моторов.«Очевидно, что проблемы нас не радуют, но это тесты, и мы сочувствуем обоим пилотам. Так что нам надо выяснить, что случилось с моторами, особенно во второй день.Хорошо найти какие-то проблемы на тестах. Особенно в первый день. Думаю, мы можем получить данные от этого. С точки зрения мотора это окажет большой эффект на развитие», — приводит слова Хасегавы Crash.