Селис: мне понравился первый опыт работы с новыми правилами

Пилот, выступающий в составе «Форс Индия» на тестах в Барселоне, прокомментировал итоги третьего дня.«Это был загруженный день, но нам удалось сделать практически всё, что было в плане. Эти машины абсолютно другие, и мне понравился первый опыт работы с новыми правилами — можно реально почувствовать шаг вперёд в выступлении. У меня заняло немного времени, чтобы привыкнуть к машине и условиям, так как на трассе было очень слабое сцепление колёс с дорожным покрытием. Утром я работал над аэродинамикой, а вечером мы сосредоточились на работе с шинами. Главной целью было собрать для команды как можно больше информации, так что этот 71 круг будет очень полезен для лучшего понимания машины», — отметил Селис для пресс-релиза «Форс Индия».