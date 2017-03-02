Булье: темп «Феррари» на тестах в Барселоне стал сюрпризом

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье признался, что на первых предсезонных тестах его удивил темп «Феррари».
«Очевидно, что тяжело давать какие-то оценки, потому что никто не знает, с каким уровнем топлива работают соперники, а также какие режимы мотора используют. Если я что и могу сказать, так это то, что «Феррари» удивила. Люди не ожидали, что «Феррари» будет на уровне «Мерседеса» по времени прохождения круга.
«Ред Булл», кажется, немного позади, но вы никогда не знаете, с каким уровнем топлива они работают. У всех есть свои секреты, все меняют свои планы, так что даже между командами тяжело разобраться, кто и что делает. Тесты на следующей неделе будут более показательными, но, безусловно, нам лучше дождаться первой гонки в Австралии», — цитирует Булье Autosport.