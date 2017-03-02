Булье: темп «Феррари» на тестах в Барселоне стал сюрпризом

Гоночный директор «Макларена»признался, что на первых предсезонных тестах его удивил темп «Феррари».«Очевидно, что тяжело давать какие-то оценки, потому что никто не знает, с каким уровнем топлива работают соперники, а также какие режимы мотора используют. Если я что и могу сказать, так это то, что «Феррари» удивила. Люди не ожидали, что «Феррари» будет на уровне «Мерседеса» по времени прохождения круга.«Ред Булл», кажется, немного позади, но вы никогда не знаете, с каким уровнем топлива они работают. У всех есть свои секреты, все меняют свои планы, так что даже между командами тяжело разобраться, кто и что делает. Тесты на следующей неделе будут более показательными, но, безусловно, нам лучше дождаться первой гонки в Австралии», — цитирует Булье Autosport.