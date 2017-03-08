Булье: если ты на прямой на 15-18 км/ч медленнее, будет много последствий

Гоночный директор «Макларена»признал, что регулярные проблемы с мотором «Хонда» мешают команде лучше понять работу нового болида MCL32.«Эти проблемы влияют на понимание процесса развития машины. Если ты не едешь достаточно быстро, то не вкладываешь достаточную энергию в шины и тормоза. Клиренс машины отличается от намеченного — в общем, много последствий, если на прямой ты на 15-18 км/ч медленнее. Но мы всё ещё можем выполнять большую часть работы по развитию — например, собирать данные. И всё же было бы проще, если бы у нас была та же скорость, что и у остальных, потому что тогда можно было бы понимать всё лучше.Каждый круг, который ты не прошёл, — это потеря, когда в твоём распоряжении всего восемь дней. Существует минимум, которого надо достигнуть, чтобы понять машину и добиться корреляции данных. У нас есть достаточный опыт, и мы знаем, что можем сделать, но в идеале ты хочешь проехать больше километров: чем ближе ты подойдёшь к пределу, тем лучше будут твои предсказания и симуляции. В любом случае здесь у нас та же конфигурация машины, что и на презентации. Мы пробуем разные вещи, но не будем использовать полностью новую конфигурацию — она будет задействована в Австралии», — приводит слова Булье F1Fanatic.