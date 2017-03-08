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175 лет назад 2016
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Булье отрицает наличие проблем с шасси «Макларена»

8 марта 2017, среда. 13:27. Авто
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье ответил на комментарии о том, что машина британской команды выглядела на первых тестах «нервной» в определённых поворотах. В частности, экс-пилот Ф-1 Педро де ла Роса заявил, что ему не понравилось, как новый болид «Макларена» проходит первый и второй повороты.

«Наш автомобиль хорошо реагирует на любые изменения, которые мы вносим. Пилоты вполне довольны этим. Я читал некоторые комментарии о том, что наш болид плохо проходит 1-й, 2-й и 3-й повороты, и эти комментарии немного похожи на фальшивые новости, потому что за прохождение поворотов отвечает не только шасси.

Помните, что нынешние двигатели — это гибридные установки, а это означает, что когда вы рано прибавляете газу, то есть ещё электрическая энергия, которая либо активирована, либо нет. И потом ещё есть турбина, так что, в зависимости от распределения мощности мотора, также могут возникнуть проблемы.

У нас были проблемы с управляемостью машины: когда мы прибавляли мощности то теряли контроль над задней частью машины, поэтому её поведение казалось «нервным».

Но всё же спецификация машины, которую мы привезли на тесты — не окончательная, мы пробуем различные вещи. Окончательная спецификация будет представлена в Австралии», — цитирует Булье Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Эрик Булье
Новости. Авто
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