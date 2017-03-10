Ки: уверенность Квята и Сайнса в машине выросла

Технический директор «Торо Россо»подытожил финальный день тестов в Барселоне, заверив, что уверенность пилотов команды в болиде растёт.«Должен сказать, что эти восемь дней предсезонных тестов прошли невероятно быстро. Это удивительно, что сегодня был уже последний день и через пару недель мы уже отправимся в Мельбурн.Мы многое узнали после ужасной минувшей недели, получив нужную нам информацию. Эта неделя была гораздо лучше. Уверенность Даниила и Карлоса в машине растёт. Мы собрали важную информацию, узнали новое о работе шин, так что нам есть что анализировать по возвращении домой.Мне бы хотелось поблагодарить всю команду и пилотов за их тяжёлый труд для нашего сезона 2017 года», — приводит слова Ки официальный сайт «Торо Россо».