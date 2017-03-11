Стролл: я не вникаю в негатив

Пилот «Уильямса»заявил, что его не беспокоят ошибки, допущенные в первой части предсезонных тестов в Барселоне.«Это было на прошлой неделе. Важно то, что происходит сейчас. Эта неделя была положительной. Я не вникаю в негатив, сосредоточен на своих делах.Конечно, можно назвать произошедшее проблемами, но это была и положительная неделя. Было много плюсов, но, думаю, люди не увидели их из-за наших проблем. И на прошлой, и на этой неделе я очень уверенно себя чувствую в машине», — приводит слова Стролла ESPN.