Мацусита — лучший в первый день тестов Формулы-2 в Барселоне

Нобухару Мацусита показал лучшее время в первый день тестов Формулы-2 в Барселоне. Второй результат остался за Александером Албоном. Третьим стал Норман Нато.
Формула-2. Тесты. Барселона. 13 марта
1. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) — 1:29.061
2. Александер Албон (ART Grand Prix) — 1:29.157
3. Норман Нато (Pertamina Arden) — 1:29.157
4. Густав Малья (Racing Engineering) — 1:29.230
5. Джонни Чекотто (Rapax) — 1:29.239
6. Оливер Роуленд (DAMS) — 1:29.355
7. Ник де Врис (Rapax) — 1:29.625
8. Луис Делетраз (Racing Engineering) — 1:29.699
9. Лука Гьотто (Russian Time) — 1:29.727
10. Николас Латифи (DAMS) — 1:29.743
11. Артём Маркелов (Russian Time) — 1:29.750.