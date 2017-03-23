Росси: восемь человек могут побороться за титул MotoGP в 2017 году

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси считает, что восемь человек могут побороться за чемпионский титул в 2017 году. К ним итальянец отнёс себя, Маверика Виньялеса, Марка Маркеса, Хорхе Лоренсо, Кэла Кратчлоу и Андреа Янноне, посетивших пресс-конференцию Гран-при Катара, а также Андреа Довициозо и Дани Педросу.
«Уровень конкуренции всегда высок, а в этом году даже выше, так что семь-восемь пилотов могут бороться за победы в гонках и чемпионате. И это здорово.
Нам нужно постараться удержаться в этой группе после трудной зимы. Я не был силён и у нас возникли проблемы с поиском чувства мотоцикла. По-моему, любой пилот за этим столом плюс Довициозо могут побеждать в нормальных условиях, а в дождь вариантов ещё больше. Ещё Педроса здорово выступал в предсезонке, так что шесть человек отсюда плюс Педроса и Довициозо», — цитирует Росси Autosport.