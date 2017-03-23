Хэмилтон: не терпится увидеть обновления «Ред Булл» в Австралии

Пилот «Мерседеса»ожидает, что команда «Ред Булл» представит на Гран-при Австралии серьёзный пакет обновлений болида. К таким выводам британец пришёл, основываясь на результатах предсезонных тестов.«Мне очень интересно посмотреть, что привезёт «Ред Булл», поскольку они были достаточно далеко позади «Феррари» на тестах. Я не видел, чтобы они привозили много обновлений, и я предполагаю, что они привезут большой пакет новинок сюда. Так что мне не терпится увидеть, что они привезут», — цитирует Хэмилтона Autosport.