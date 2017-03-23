Решение по внедрению «гало» в Формуле-1 будет принято в апреле

Международная автомобильная федерация намерена к концу апреля определиться, будет ли в сезоне-2018 Формулы-1 внедрена новая система защиты головы гонщиков — «гало». Система не раз испытывалась по ходу тестов и свободных заездов, однако многим болельщикам и гонщикам не нравится её внешний вид, уродующий автомобили.«Мы примем решение в конце апреля», — приводит заявление гоночного директора Формулы-1во время брифинга для прессы в Мельбурне GPUpdate.Уайтинг также подтвердил, что новых испытаний «гало» по ходу тренировок Гран-при не планируется.