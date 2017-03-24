Булье: очень рано говорить о том, где мы сейчас находимся

Гоночный директор «Макларена»прокомментировал итоги сегодняшнего дня. Назвав его удачным, функционер тем не менее призывает не делать поспешных выводов о месте, которое команда может занять по завершении этапа.«После трудностей, которые мы испытали на зимних тестах, в целом это был удовлетворительный день, пройденный с минимальными проблемами. Мы сделали всё, что планировали на обеих машинах, так что это шаг вперёд.В первой сессии мы выясняли эффективность недавно принятых мер и новых частей, а во второй работали над настройками и длинными сериями кругов.Говорить о том, где мы сейчас находимся, всё ещё очень рано. Но, принимая во внимание все обстоятельства, это был хороший день», — приводит слова Булье официальный сайт «Макларена».