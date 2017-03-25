Стюарды вызвали Серхио Переса после квалификации Гран-при Австралии

Стюарды Гран-при Австралии проводят расследование относительно возможного нарушения правил пилотом «Форс Индия». Мексиканца вызвали для разбирательства после окончания квалификации.Предполагается, что Перес слишком медленно ехал по трассе в конце квалификационного сегмента, нарушив статью 27.4 спортивного регламента.Перес также поучаствовал в инциденте с Фелипе Массой, когда бразилец заблокировал его во втором сегменте. Но сам Перес не считает этот эпизод значительным.«Я был на круге прогрева и видел, что он едет медленно. Я попробовал этим воспользоваться, а он закрыл дверь. Думаю, на ТВ это выглядело хуже, чем было на самом деле. Всё в порядке», — цитирует Переса Motorsport.