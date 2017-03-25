«Рено» перенёс апгрейд мотора с Гран-при Испании в Канаду

«Рено» представит вторую спецификацию своей силовой установки не на Гран-при Испании, как планировалось ранее, а в Канаде, сообщает Auto Motor und Sport.Причиной для переноса обновления стали проблемы с надёжностью у текущей версии двигателя. С новым обновлением «Рено» рассчитывает выйти на уровень силовой установки «Мерседеса», но его выход отложили, чтобы решить нынешние проблемы с электрикой и блоком MGU-K.Двигатель «Рено» не оправдал возложенных на него перед сезоном ожиданий, уступив в мощности моторам «Мерседеса» и «Феррари».