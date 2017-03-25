Хюлькенберг: мог пройти в третий сегмент, моя цель в гонке — очки

Пилот «Рено»остался доволен 12-м местом в квалификации Гран-при Австралии.«Это была крепкая первая квалификация с командой. Нам всего несколько десятых не хватило для прохода в третий сегмент, и мы определённо могли этого добиться, но у меня были проблемы с балансом и сцеплением на лучшем круге в Q2.Трудно сказать, чего ждать завтра, но я знаю, что в середине пелотона очень много борьбы. Схватка в гонке должна быть интересной. Наша цель — очки», — цитирует Хюлькенберга пресс-релиз команды.