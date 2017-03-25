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Хюлькенберг: мог пройти в третий сегмент, моя цель в гонке — очки

25 марта 2017, суббота. 13:37. Авто
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг остался доволен 12-м местом в квалификации Гран-при Австралии.

«Это была крепкая первая квалификация с командой. Нам всего несколько десятых не хватило для прохода в третий сегмент, и мы определённо могли этого добиться, но у меня были проблемы с балансом и сцеплением на лучшем круге в Q2.

Трудно сказать, чего ждать завтра, но я знаю, что в середине пелотона очень много борьбы. Схватка в гонке должна быть интересной. Наша цель — очки», — цитирует Хюлькенберга пресс-релиз команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Австралии
Новости. Авто
25 марта 2017, суббота
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