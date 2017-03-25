Вольф: Хэмилтон летает, а Боттас всё время прибавляет

Глава «Мерседеса»подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которойстал первым, атретьим.«Первое и третье места — хороший способ начать первую гонку после стольких зимних перемен. При новых правилах нам ничего не было гарантировано, и мы знали, что „Феррари“ сильна. Борьба за поул до последнего момента захватывала, и мы знаем, что нас ждёт большая схватка с „Феррари“.Льюис весь уик-энд летает, и здорово видеть его на поуле. Валттери, быть может, немного разочарован тем, что из-за нескольких сотых упустил второе место. Но нельзя ждать идеальной работы в первый уик-энд. Он всё время прибавляет и, без сомнений, прибавит ещё», — цитирует Вольфа пресс-служба команды.