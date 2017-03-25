«Хонда» подтвердила переговоры с другими командами Формулы-1

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что японский производитель двигателей рассматривает разные варианты работы в Королевских гонках, вместе с тем, функционер воздержался от какой-либо конкретики.
«У нас есть переговоры по вопросам второй или третьей команды, но ничего конкретного. После тестов в Барселоне мы испытали большое давление со стороны пилотов, и сейчас мы должны продолжать расти», — приводит слова Хасегавы Autosport.
В свою очередь гоночный директор «Макларена» Эрик Булье снова дал понять, что сотрудничество британской команды с «Хондой» остаётся в силе.
«Наше выступление в Барселоне породило много слухов. Но слухи остаются слухами. Конечно, мы рассматриваем разные варианты для роста наших показателей, однако мы работаем над проблемой вместе с Хондой», — завершил Булье.