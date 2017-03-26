Боттас: «Феррари» сегодня была слишком быстра

Пилот «Мерседеса»прокомментировал дебютную гонку сезона, заявив, что «Феррари» была очень быстра на Гран-при Австралии.«Это была моя первая гонка с новой командой, спасибо всем. Мы очень тяжёло работали, чтобы быть готовыми к старту сезона. Всё шло хорошо и гладко, но „Феррари“ сегодня были слишком быстры для нас. Мы можем быть лучше», — приводит слова Боттаса BBC.Финский пилот «Мерседеса» завершил Гран-при Австралии на третьем месте, уступив победителю гонки Себастьяну Феттелю 11.250 секунд.