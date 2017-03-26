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175 лет назад 2016
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Вольф: опасались, что «Феррари» обгонит нас за счёт более раннего пит-стопа

26 марта 2017, воскресенье. 10:26. Авто
Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Австралии, где Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас финишировали на втором и третьем местах, пропустив вперёд Себастьяна Феттеля из «Феррари».

«Конечно, есть некоторое разочарование, но иногда вы побеждаете, а иногда проигрываете. У «Феррари» была более быстрая машина, они со старта начали оказывать на нас давление, и мы упустили победу. Разница не была большой. Вы видели, как близко к нам выехал Феттель, а нас сдерживал Ферстаппен. Он боролся за место, это гонки.

Мы добились задачи, чтобы шины держались намного дольше и на них можно было атаковать. Возможно, это немного ввело нас в заблуждение, но Себастьян был очень быстр и оставался прямо за коробкой передач Льюиса — вероятно, мы могли атаковать намного сильнее. Мы опасались, что нас обойдут за счёт более раннего пит-стопа. Мы знали, что Льюис выедет позади Макса и Кими — так и случилось. «Феррари» хорошо всё разыграли.

Похоже, этот сезон будет более напряжённым, чем в прошлые годы, он будет закалять характер. В Китае будет совсем другая трасса. Посмотрим, как всё пойдёт там», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Тото Вольф Формула-1 Гран-при Австралии
Новости. Авто
26 марта 2017, воскресенье
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10:26 Вольф: опасались, что «Феррари» обгонит нас за счёт более раннего пит-стопа
10:09 Боттас: «Феррари» сегодня была слишком быстра
10:00 Феттель о победе: это то, что нам было нужно, мы на седьмом небе!
09:42 Феттель выиграл Гран-при Австралии, Квят — девятый
07:59 Риккардо оштрафован на пять мест из-за замены коробки передач
04:00 Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 8:00
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14:55 Хасегава: Алонсо показал невероятное выступление, выжав из машины всё, что можно
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14:21 Джовинацци: я очень доволен своим выступлением
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12:14 Грожан: невероятная квалификация для «Хааса»
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