Вольф: опасались, что «Феррари» обгонит нас за счёт более раннего пит-стопа

Глава «Мерседеса»подвёл итоги Гран-при Австралии, где Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас финишировали на втором и третьем местах, пропустив вперёд Себастьяна Феттеля из «Феррари».«Конечно, есть некоторое разочарование, но иногда вы побеждаете, а иногда проигрываете. У «Феррари» была более быстрая машина, они со старта начали оказывать на нас давление, и мы упустили победу. Разница не была большой. Вы видели, как близко к нам выехал Феттель, а нас сдерживал Ферстаппен. Он боролся за место, это гонки.Мы добились задачи, чтобы шины держались намного дольше и на них можно было атаковать. Возможно, это немного ввело нас в заблуждение, но Себастьян был очень быстр и оставался прямо за коробкой передач Льюиса — вероятно, мы могли атаковать намного сильнее. Мы опасались, что нас обойдут за счёт более раннего пит-стопа. Мы знали, что Льюис выедет позади Макса и Кими — так и случилось. «Феррари» хорошо всё разыграли.Похоже, этот сезон будет более напряжённым, чем в прошлые годы, он будет закалять характер. В Китае будет совсем другая трасса. Посмотрим, как всё пойдёт там», — приводит слова Вольфа Sky Sports.