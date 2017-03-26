Маркьонне: важно понимать, что «Феррари» сделала только первый шаг

Руководитель «Феррари»прокомментировал победу пилота своей команды Себастьяна Феттеля в гонке Гран-при Австралии Формулы-1.«Нам просто было нужно время. Я доволен командой и нашими болельщиками, которые поддерживали нас всё это время. Мы ждали этой победы почти полтора года. Здорово было снова услышать гимн Италии. Себастьян провёл отличную гонку, и я уверен, что Кими скоро тоже подтянется наверх и будет сражаться бок о бок со своим товарищем по команде. Но, конечно, победа — это заслуга всей команды, как на трассе, так и в «Маранелло», потому что только благодаря командной работе можно достичь высоких целей.Важно понимать, что мы ещё не достигли цели, а сделали первый шаг по длинной дороге. И нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы каждый день добиваться прогресса», — приводит слова Маркьонне GP Update.